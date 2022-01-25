IBM受惠雲端服務需求強勁 Q4營收優於預期

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（中央社紐約24日綜合外電報導）國際商業機器公司（IBM）今天發布2021年第四季財報，受惠於雲端事業需求強勁，表現優於華爾街預期，盤後股價一度大漲7%。

IBM從成長緩慢的基礎架構管理服務轉攻雲端取得成效，預估2022年全年營收將實現中個位數成長。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）接受路透社訪問表示：「你們將看到改變後的IBM第一季表現，這是一個有更高營收成長的企業。」

IBM原有的基礎架構管理服務部門多年來面臨成長與獲利壓力，這家有110年歷史的科技巨擘於去年11月將部門分拆，轉攻軟體與諮詢業務。

IBM諮詢業務上季營收年增13.1%，雲端運算事業營收年增16%，達到62億美元。

隨著雲端應用在全球大為普及，IBM已將營運重心轉向所謂的「混合雲」事業，也就是企業除了使用自己的資料中心，也租用運算資源來儲存和處理數據。

卡瓦諾表示，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐全美，IBM上季在美國的營收仍實現中個位數增長。他並表示，疫情初期受重創的產業正持續復原。

IBM去年第四季營收年增6.5%，為167億美元。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）資訊，分析師預測均值為159.6億美元。

排除特定項目後，IBM調整後每股盈餘（EPS）為3.35美元，超出市場預期的3.30美元。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110125