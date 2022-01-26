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冬奧前加重防疫規定 傳美擬准許外交官離開中國

2022/1/26 10:05（1/26 10:48 更新）
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冬奧即將登場，中國近日強化COVID-19管控措施，消息人士指出，美國國務院擬准許想要離開中國的外交官員和家屬請求。圖為北京首鋼園區的雕塑「冬奧之約」。（中新社）
冬奧即將登場，中國近日強化COVID-19管控措施，消息人士指出，美國國務院擬准許想要離開中國的外交官員和家屬請求。圖為北京首鋼園區的雕塑「冬奧之約」。（中新社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）消息人士指出，美國國務院擬准許想要離開中國的外交官員和家屬請求，因美國政府無法阻止中國當局對他們實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管控措施。

2名消息人士告訴路透社，距離北京冬季奧運開幕剩不到2週前，中國強化COVID-19管控措施，美國駐中國大使館昨天已向華盛頓提出簽准請求。

因事屬敏感要求匿名的消息人士表示，部分大使館人員對美國政府不願或無法保護美國官員免於嚴格的檢疫隔離措施感到心煩意亂，這些措施包括可能強迫至發燒篩檢站檢測或與小孩隔離。

記者屢次要求美國國務院置評但未獲回應，目前也還不清楚國務院是否已批准大使館的請求。

一名消息人士說，美國大使館進行內部調查，多達25%人員和家屬選擇盡快離開中國。

這名人士表示，外交官員居家隔離應會是基本要求，至於到發燒篩檢站檢測和醫院檢測則應為自願性，還說美國政府本應對這樣的要求施以報復措施，卻沒這麼做。

另一人指出，大使館領導階層未獲中國在疫情期間對美國外交官員待遇的適當保證。

在疫情爆發最初幾個月，美國政府將大約1300名美國外交官員和家屬撤離中國，兩國政府就官員檢測和隔離程序陷入數月僵局。

一般來說，中國要求外國外交官遵守疫情管控規定，像是在集中的政府設施隔離數週時間，個人在此沒有行動自由。

北京冬奧將於2月4日開幕，病毒仍在這座城市持續蔓延，中國已迅速強化防疫措施，以遏止疫情進一步擴散。

美國表示，中國政府持續對新疆的維吾爾族和其他少數穆斯林族群數實施種族滅絕，因而率領數個盟邦和夥伴國對北京冬奧進行外交抵制。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110126

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