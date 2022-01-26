冬奧會倒計時北京疫情升溫 新增14例本土確診

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（中央社台北26日電）中國官方今天通報，新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中即將舉行冬季奧運會的北京市占了最多，共14例。

據中國國家衛生健康委員會官網，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例44例，其中本土病例24例，分別是：北京14例（豐台區9例、朝陽區3例、大興區1例、西城區1例）、黑龍江牡丹江市4例、新疆伊犁哈薩克自治州2例、河北保定市1例、遼寧瀋陽市1例、河南安陽市1例、廣東中山市1例；另有境外移入20例，其中上海市10例、北京及鄰近的天津市也各有2例。

北京冬奧會將於2月4日開幕之際，當地25日通報的本土確診數卻比前一天增加9例。據北京日報，北京市委書記蔡奇昨天表示，北京當前疫情形勢嚴峻複雜，必須不折不扣落實各項防疫部署要求，以更快速度、更果斷措施，堅決阻斷疫情傳播風險。

截至25日24時，中國大陸現有確診2487例，累計治癒出院9萬8626例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5749例，現有疑似病例3例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬3181例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。（編輯：周慧盈）1110126