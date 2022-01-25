北京冬奧贊助商掏大錢 新疆人權議題卻使其低調

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（中央社台北25日電）北京冬奧將在2月4日舉行，寶鹼（P&G）、VISA、可口可樂（Coca-Cola）等贊助商卻未大力宣傳，原因在於新疆人權議題使多國外交抵制北京冬奧，華府也藉此大作文章，各大品牌陷入兩難。

根據華爾街日報文章，奧運是品牌向世界各地觀眾爭取商品、服務曝光的好機會，以2018年韓國平昌冬奧為例，美國拿到獨家轉播權的NBC電視台，各贊助商在全美電視廣告上花費高達9.2億美元（約新台幣255億元）。就過往經驗來看，贊助商宣傳活動多會在奧運前幾個月就陸續有規劃性地推出。

但北京冬奧即將舉行，各大品牌贊助商相關宣傳卻不見身影。

文章指出，VISA作為奧運長期贊助商，這次卻未在社群網頁發布任何北京冬奧相關訊息；P&G則強調，本屆奧運公司將把重點放在運動員身上，並將宣傳工作交給市場行銷公司處理。

文章認為，奧運贊助商的集體沉默原因來自於美國和多個西方國家、人權組織都為新疆人權議題表態，祭出外交抵制，不派員出席，甚至有要求贊助商撤回廣告費的聲音，各大贊助商品牌備感壓力。這讓許多贊助商不知如何是好，做不做宣傳都是兩難。

前2008年北京奧運美國奧委會首席營銷官柏頓（Rick Burton）說，在這種壓力下，品牌要設法安撫美國政界人士，另一方面也必須儘量地避免觸怒中國，畢竟中國市場是許多跨國企業的重要利潤來源。

運動用品公司Optimum Sports總經理凱瑞（Jeremy Carey）說，對於支持冬奧的品牌來說，最安全的做法就是讓廣告聚焦運動員。廣告業界人士說，部分品牌考慮在本次行銷中不提及主辦國或城市，有些公司則轉向公關公司尋求協助，大多數品牌都將避免公開發表與中國相左的聲明，以免遭到報復。

少了贊助商大力推廣行銷，中國並未坐以待斃。文章提到，中國當局會在TikTok、Instagram、Twitch等平台上請國際網紅為北京冬奧賽事作宣傳，正面地訴說中國故事。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110125