疑沖繩戰役未爆彈 日方水下爆破逾300枚

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本沖繩戰役至今已經過76年，當年遺留大量美製未爆彈陸續因相關工程被發現，當地政府每年得處理約20噸未爆彈。相關單位今天再度實施水下爆破，順利引爆逾300枚未爆彈。

日本沖繩電視台報導，在沖繩縣那霸市新港碼頭工程現場等地發現的逾300枚未爆彈，相關單位今天上午在新港碼頭海域實施水下爆破作業。

施工單位2021年3月到11月在那霸新港碼頭進行工程時，陸續發現600多枚疑似1945年沖繩戰役時的未爆彈。

相關單位將這600多枚未爆彈分兩批處理，首批已在2021年12月完成水下爆破，剩餘的300多枚在今天上午完成引爆。

相關單位今天禁止船舶在水下爆破處方圓300公尺內航行或活動，並在上午10時50分完成爆破後解除限制。

沖繩戰役至今已經過76年，但沖繩縣每年仍要處理約20噸的未爆彈。

沖繩時報報導，在那霸新港工程等地共發現634枚未爆彈，2021年12月已先處理其中319枚，今天再處理剩餘的315枚。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110126