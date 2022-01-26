更多編輯台推薦新聞：
味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增46本土、46境外 遠雄自貿園區增14人最多
首頁 / 國際

疑沖繩戰役未爆彈 日方水下爆破逾300枚

2022/1/26 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本沖繩戰役至今已經過76年，當年遺留大量美製未爆彈陸續因相關工程被發現，當地政府每年得處理約20噸未爆彈。相關單位今天再度實施水下爆破，順利引爆逾300枚未爆彈。

日本沖繩電視台報導，在沖繩縣那霸市新港碼頭工程現場等地發現的逾300枚未爆彈，相關單位今天上午在新港碼頭海域實施水下爆破作業。

施工單位2021年3月到11月在那霸新港碼頭進行工程時，陸續發現600多枚疑似1945年沖繩戰役時的未爆彈。

相關單位將這600多枚未爆彈分兩批處理，首批已在2021年12月完成水下爆破，剩餘的300多枚在今天上午完成引爆。

相關單位今天禁止船舶在水下爆破處方圓300公尺內航行或活動，並在上午10時50分完成爆破後解除限制。

沖繩戰役至今已經過76年，但沖繩縣每年仍要處理約20噸的未爆彈。

沖繩時報報導，在那霸新港工程等地共發現634枚未爆彈，2021年12月已先處理其中319枚，今天再處理剩餘的315枚。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110126

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族