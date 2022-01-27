Omicron傳播力強 土耳其7.7萬例逼單日最高

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（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）COVID-19的Omicron變異株造成土耳其病例顯著攀升，昨天通報新增7萬7434起病例，直逼兩週前創下的單日最高確診紀錄。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）去年12月11日證實，境內首度出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例共6起。

Omicron變異株較之前病毒株傳染速度更快，在很短時間內就成為土耳其COVID-19主要感染源，導致單日確診數迅速攀升，從去年12月26日約2萬例，同月28日、31日分別重新站上3萬例、4萬例；今年1月12日更創7萬7722例，為2020年3月11日疫情爆發以來最高單日病例數。

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衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增7萬7434起COVID-19病例，為疫情爆發以來單日次高紀錄；188起死亡病例則是逾5週以來單日新高。

土耳其去年1月14日展開疫苗施打工作，截至目前，18歲以上公民兩劑施打率為84.29%，首劑施打率為92.43%。克扎昨晚推文指出，感染COVID-19的慢性病患和老年人病況會比年輕和健康的人艱難許多。他再度呼籲民眾接種追加劑疫苗。（編輯：郭中翰）1110127