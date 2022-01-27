更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

涉利用貓咪詐領退稅逾2千萬 日本寵物業者遭逮

2022/1/27 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本一家專門舉辦寵物活動的公司，涉謊稱購入多隻價值數百萬日圓到千萬日圓的高價品種貓，利用消費稅退稅制度詐領9100萬日圓（約新台幣2238萬元），負責人鄭末廣今天遭逮捕。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，今年70歲的鄭末廣化名田中末廣，他擔任負責人的公司「LA．Chatte」經營寵物活動與寵物旅館業務。

東京地方檢察廳特別搜查部表示，鄭末廣涉嫌利用消費稅退稅制度詐領退稅，謊稱為舉辦活動購買多隻昂貴的名種貓，由於符合買貓時先支付的消費稅，高於公司營業收入的消費稅條件，因此向稅務署申請退稅。

該公司2018年1月到9月已成功領到約9100萬日圓退稅；2018年10月到2019年9月間，又以同樣手法企圖領取約1億100萬日圓的退稅。

相關人士透露，LA．Chatte在各地的百貨公司舉辦貓咪相關活動，鄭末廣宣稱為舉辦活動，花了近30億日圓購買約350隻貓，包括1隻即要價1000萬日圓的名種貓。

但根據特搜部調查，LA．Chatte擁有的貓不過約100多隻，每隻貓購入價格實際上約為數十萬日圓，研判鄭末廣謊稱購買200多隻貓，虛構進貨價格超過20億日圓。

特搜部上午與東京國稅局聯合搜索鄭末廣住家、LA．Chatte店舖等相關地點，並以涉嫌違反消費稅法逮捕鄭末廣。

鄭末廣在應訊時否認詐領退稅，主張他確實有購買數百隻貓，但之後幾乎都死了；不過特搜部調查LA．Chatte公司的相關文件，確認死亡的貓只有少少幾隻。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110127

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族