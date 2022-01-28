中國長城汽車：赴巴西設混和動力和電動汽車廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）中國長城汽車公司（GWM）今天宣布在巴西聖保羅州內陸城市伊拉塞瑪波利斯的車廠生產混和動力和電動汽車。這將是長城汽車在中國以外最大的業務，規劃年產能10萬輛。

巴西新聞網站g1報導，長城汽車的目標是成為拉丁美洲的出口中心，幫助開發巴西市場，在產品中採用電氣化與智慧化技術，在現代化工廠中，通過零組件國產化刺激當地供應廠商，並創建一個充電站網絡。

伊拉塞瑪波利斯（Iracemápolis）廠是長城汽車向巴西賓士汽車（Mercedes-Benz）收購的高檔汽車工廠，占地120萬平方公尺，工廠將在今年底前進行初步現代化改造，包括生產中的數位化流程和智慧裝配生產線。

長城汽車將在巴西推出混和動力和電動SUV及皮卡車的產品線，以滿足巴西消費者的需求。根據巴西全國汽車經銷商聯盟（Fenabrave）的數據，2021年SUV銷量成長26%，皮卡車銷量成長25%。

長城汽車伊拉塞瑪波利斯廠將擁有智慧生產系統，年產能10萬輛，預計2025年的年營業額達巴西幣300億元（約新台幣1537.72億元），2023年下半年推出在巴西生產的第一款汽車。

長城汽車將在巴西車廠分2期投資超過100億元巴西幣，2022年至2025年約40億元，2026年至2032年約60億元。

長城汽車表示將支持巴西供應鏈，進行投資並促進當地產業發展，同時將制定零組件生產計劃，目標是到2025年實現60%的國產化率。

長城汽車還計畫到2025年在巴西主要城市建立與當地合作夥伴或直接營運的充電站網絡。

為使巴西業務多樣化，長城汽車將在第一期投資推出3個品牌約10款車型：哈弗（Haval）只銷售智慧公路SUV；坦克（Tank）將推出豪華越野SUV；波爾（Poer）將推出智能皮卡車。

第2期投資預計推出獨家電池供電的高端品牌Ora系列，這將是巴西第一個100%純電動汽車品牌。（編輯：馮昭）1110128