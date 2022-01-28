iPhone中國熱賣 蘋果Q1營收獲利雙雙超越預期

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）蘋果公司今天公布上季銷售創歷史新高，優於預期，主要是受惠於中國對iPhone需求熱切，且禁得起供應鏈緊縮和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron擴散等影響。

蘋果（Apple Inc）本會計年度第1季營收年增11%達1239億美元，超越分析師估計均值1187億美元；第1季獲利346億美元或每股2.10美元，也優於分析師預期的310億美元、每股1.89美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年10月曾示警，晶片短缺對蘋果大部分產品造成影響，恐減損銷售超過60億美元。

財務長梅斯特里（Luca Maestri）接受路透社訪問時表示，晶片短缺確實讓銷售短少60多億美元，不過供應緊縮會在本季（截至3月）減緩。

他說：「緊縮程度將很受其他企業影響，端看其他企業和產業對晶片需求。我們現在很難去預估，因此試著聚焦在短期表現。」

金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）數據顯示，由於競爭者在假期購物季很少推出手機產品，在第1季前幾天開始出貨的iPhone 13帶領下，蘋果全球手機銷售達716億美元，較2020年假期購物季成長9%，輕易打敗華爾街目標。

市調研究機構Counterpoint Research昨天指出，蘋果於假期購物季在中國市占率23%創歷史高點，6年來首度在中國市場稱冠。

投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）在研究報告也指出，規模較小的競爭者因難以跟進生產步伐，相對推升蘋果在中國等地區市占率。

疫情關係加速民眾對通訊、學習和娛樂等數位工具需求，帶動蘋果在電腦、配件和平板電腦等各產品領域銷售激增。

蘋果在服務業務方面，包括Apple TV+、Apple Music和Apple Fitness業績都出現大幅成長。蘋果服務營收成長24%達195億美元，優於分析師預測的186億美元；蘋果第1季付費訂閱者達7.85億戶，高於上年同期的6.2億戶和上季的7.45億戶。

蘋果今天盤後交易股價漲逾5%，今年來累跌10%，符合大盤整體表現。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110128