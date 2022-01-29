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土耳其病例激增 連續兩天創新高

2022/1/29 08:07
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（中央社台北29日電）土耳其衛生部指出，過去兩天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例分別突破8萬、9萬例，迭創新高。

土耳其衛生部27日、28日疫情通報顯示，24小時內分別新增8萬2180、9萬3586起COVID-19病例，連續兩天刷新單日病例數紀錄。

這兩天分別有174、210例病歿。土耳其上一次出現單日逾200起COVID-19死亡病例為去年12月4日。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）去年12月11日首度證實境內出現COVID-19的Omicron變異株確診病例共6起。克扎指出，此一變異株較之前變種傳染速度更快，但是病患住院率偏低。

Omicron變異株在很短時間內就成為土耳其COVID-19主要感染源，導致單日確診數迅速攀升，去年12月26日約2萬例，於同月28日、31日分別重新站上3萬例、4萬例。

今年1月12日有7萬7722起COVID-19確診病例，為2020年3月11日疫情爆發以來最高單日病例數；1月27日、28日分別破8萬、9萬例，迭創新高。

不過克扎28日晚間推文表示：「病毒危害程度沒有之前那麼強，不必因為病例數增加而擔心。」他持續呼籲民眾接種疫苗。

土耳其目前兩劑、單劑疫苗接種率分別為18歲以上人口的84.35%、92.47%，有2479萬3257人已施打第3劑。（編輯：馮昭）1110129

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