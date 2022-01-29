是否發布緊急事態遏疫情 日本政府慎重以對

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，東京都目前專用病床使用率節節攀升，接近啟動檢討籲請中央發布「緊急事態宣言」門檻，但日本政府對此慎重以對。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府目前對於發布「緊急事態宣言」的方針是慎重評估包括重症患者數在內的各種情況，希望努力確保醫療量能，避免發布「緊急事態宣言」。

日本全境昨天新增確診病例首度逾8萬例，也是連續4天創單日新高紀錄。

在疫情快速蔓延的情況下，各地專用病床使用率也隨之上升。以東京都為例，昨天統計的病床使用率來到46.1%，接近東京都啟動檢討籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

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對此，負責中央防疫對策的經濟再生擔當大臣山際大志郎說，病床使用率無疑是其中一項判斷因素，但還必須參考重症患者人數增加狀況等因素進行整體判斷。

東京都目前適用防疫強度較低的「防止蔓延等重點措施」，日本政府希望在持續採取徹底要求餐飲店提前打烊等對策的同時，努力確保醫療量能，避免走到發布「緊急事態宣言」的地步。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110129