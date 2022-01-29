日本決定縮短隔離期至7天 著眼維持社會經濟活動

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日本首相岸田文雄28日表明，為維持社會經濟活動運作，目前要求密切接觸者必須隔離10天的規定，將進一步縮短到7天。圖為大阪梅田地區。（共同社）

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本首相岸田文雄28日表明，為維持社會經濟活動運作，目前要求密切接觸者必須隔離10天的規定，將進一步縮短到7天。為統一政策，入境人士隔離期間也一併從10天縮短到7天。

日本放送協會（NHK）報導，有關醫療從業人員、警察與消防人員等「重要工作人員」，現行只要病毒篩檢呈現陰性，最短6天就能解除隔離的規定，原則上也將進一步縮短到5天。

日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情正快速擴散，醫療第一線及經濟界等人士著眼維持社會機能運行，出現要求縮短密切接觸者隔離期間的意見，岸田28日下午在首相官邸跟厚生勞動大臣後藤茂之等人商議因應對策。

岸田會後受訪時說，面對染疫患者數持續增加，在防止疫情擴散的另一方面，也要盡可能維持社會經濟活動正常運作，有必要在兩者間求取平衡。

岸田表示，基於防疫專家意見及新獲知的科學根據等，將把密切接觸者隔離期間從10天縮短到7天。

日本政府本月中旬才剛把密切接觸者隔離期間，從14天縮短到10天。

根據日本國立傳染病研究所分析，94.5%的Omicron變異株患者，從接觸日起7天內會發病；99.2%患者會在10天內發病，部分專家過去就曾建議將隔離期間縮短到7天。

雖然從跟Omicron變異株患者最後接觸日起算經過7天後，仍有5%密切接觸者有發病可能，但基於專家意見，到第10天前只要能透過自我健康監測確認身體狀況的話，就能將風險降到可容許範圍。

在所謂的重要工作人員方面也是一樣，只要從最後接觸日起算第4天及第5天連續進行篩檢的話，其風險跟隔離7天未進行篩檢一樣低。

另一方面，日本政府也將一併放寬目前的邊境管制措施，將現行要求日本籍返國者等人必須在自家等地隔離10天的期間，縮短至7天。

日本政府為防疫，對從全球各地返國的日本人，及擁有居留資格再度入境的外國人等進行管制，規定必須在人境後在自家等地隔離10天，且不得搭乘大眾運輸工具。

隨著日本政府決定將密切接觸者隔離期間從10天縮至7天，為統一政策，也將一併縮短入境人士隔離期間。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110129