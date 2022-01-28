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日本疫情持續升溫 首度新增確診逾8萬例創新高

2022/1/28 18:28（1/28 19:51 更新）
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日本疫情持續升溫，全境達8萬例確診創新高，其中大阪府新增1萬13例，首度單日新增確診破萬例。圖為大阪梅田地區。（共同社）
日本疫情持續升溫，全境達8萬例確診創新高，其中大阪府新增1萬13例，首度單日新增確診破萬例。圖為大阪梅田地區。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，截至今天下午6時，日本全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診8萬1811例；其中東京新增1萬7631例，連4天新高，大阪首增逾1萬例。

東京都今天新增確診1萬7631例，比昨天大增1000多例，連續4天創新高紀錄，且是上週五的1.8倍，也創週五新高紀錄；另新增3例死亡。

東京新增確診最多的年齡層是20多歲，共有3946例，佔全體22%；其次是30多歲的3407例，占19%；未滿10歲2165例，為12%；10多歲1925例，占10%多。

大阪府新增1萬13例，首度單日新增確診破萬例，也創下新高紀錄；另新增5例死亡。

此外，日本今天還有多地新增確診病例數創新高，包括埼玉縣新增4193例，首度超過4000例；神奈川縣首度單日新增破6000例達6469例；愛知縣5267例、兵庫縣4342例、奈良縣1004例、廣島縣1599例等。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110128

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