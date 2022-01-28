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疫情17/300

日本第3劑疫苗接種率僅2.7% 在OECD國家敬陪末座

2022/1/28 15:57（1/28 16:09 更新）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本疫苗擔當大臣堀內詔子今天表示，日本接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗的比例，在經濟合作暨發展組織（OECD）38個加盟國家中敬陪末座。

根據日本首相官邸（行政中心）網站公布數據，截至昨天為止，日本完成接種第3劑疫苗者有342萬2540人，為總人口2.7%；已接種第1劑者則高達80.1%，接種2劑者也有78.7%。

日本時事通信社報導，堀內詔子今天在眾議院預算委員會答詢時表示，日本第3劑疫苗接種率在OECD國家中是最後一名。

堀內表示，現在每天接種疫苗約26萬劑，有必要盡早為有意願者接種，正努力提早時程。

因日本民眾預約打第3劑疫苗的情況不踴躍，日本首相岸田文雄26日晚間呼籲民眾儘速接種疫苗，別挑疫苗廠牌。

讀賣新聞日前報導，日本去年12月起開打第3劑，政府預定至今年1月底為醫療人員與高齡者等約1470萬人優先施打，但民眾意願不高，至1月23日僅有約16%的236萬人完成接種第3劑。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110128

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