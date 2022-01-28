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韓國單日確診1.6萬例 總統出訪團員也中鏢

2022/1/28 12:53
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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）截至今天凌晨零時，韓國境內確診感染COVID-19病例新增1萬6096例，連續3天新增超過1萬例；青瓦台今天證實，隨總統文在寅出訪中東返國的少部分隨行人員確診。

韓國聯合新聞通訊社報導，青瓦台人員證實，之前隨文在寅出訪中東的隨行人員中有少部分在返國後接受PCR核酸檢測結果為陽性。包括隨扈等隨行人員皆與文在寅搭乘同班專機返韓。

青瓦台表示，只有極少數隨行人員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），文在寅並非密切接觸者，且青瓦台在出現確診後立即採取防疫措施，並未造成進一步感染，判斷再出現相關病例的可能性不高。

對於外界揣測，文在寅取消原考慮在27日舉行的記者會行程是受隨行人員確診影響，青瓦台澄清，取消年度記者會純粹是為強化對新型冠狀病毒Omicron變異株的應對措施。原本免除隔離的文在寅目前也因Omicron疫情考量，轉為居家辦公。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增1萬6096例，連續4天刷新最高紀錄，累計79萬3582例確診。新增病例中，首爾市3991例、京畿道5175例、仁川市1244例，首都圈地區單日確診加總首次超過1萬例。

目前在韓國快速擴散的Omicron變異株傳染力是先前Delta的兩倍，也是造成確診人數急增的主因，防疫當局已調整防疫體系，自26日起在光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，高危險族群或快速採檢結果為陽性者才能進行PCR檢測，降低人力資源消耗。

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自29日起，設置在全國衛生所及大型醫院的採檢站將提供PCR檢查及快速抗體檢查等兩種採檢方式，預計從2月3日起擴大至全國臨時採檢站及部分醫療院所。

無症狀及輕症患者目前優先採居家治療，截至今天凌晨零時，居家治療人數較前一天增加7758例，共5萬627例。重症患者則較前一天減少34例，降至316例；病歿人數增加24例，累計6678例，死亡率0.84%。（編輯：郭中翰）1110128

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