海底管線漏油 泰國濱海餐旅業者嘆生計受創

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（中央社泰國羅勇29日綜合外電報導）泰國東海岸水域發生海底管線漏油事件，海灘遭受汙染，當地餐旅業者今天表示，對於已受疫情嚴重影響的飯店和餐廳而言，這恐怕是「致命的一擊」。

法新社報導，泰國灣25日晚間開始漏油，位置在羅勇府（Rayong）外海約20公里處，估計至少漏出60公噸原油，泰國海軍和污染專家正在緊急清理中。

身穿黃色塑膠防護衣的除汙人員，今天下午在湄藍篷海灘（Mae Ram Phueng Beach）清理昨夜沖上岸的油汙。

漏油的海底管線隸屬於Star Petroleum Refining Public Company Limited，該公司表示，正嘗試用攔油網來盡量減少漂流上岸的油汙。

一架監控飛機正觀察海面上的漏油情形，當地媒體報導，昨天拍到的衛星影像顯示，污染範圍達47平方公里。

泰國海洋科學家佟恩（Thon Thamrongnawasawat）表示，由於風力增強，預期未來幾天油汙還是會沖上岸。

對陷入困境的度假勝地以及湄藍篷海灘一帶仰仗觀光客的商家而言，漏油污染和泳客減少恐嚴重影響他們的生計。

在當地經營度假村的高恩（Korn Thongpiijit）說：「由於疫情和經濟低迷，原本顧客就已減少，如今又發生漏油，無異是致命的一擊。」

附近海鮮餐廳的老闆蓬恩（Bhorn）表示，店內大部分野生海鮮是由當地漁民捕捉，現在顧客紛紛來電，表示擔心情況。

她告訴法新社：「自從COVID-19疫情爆發後，我們的收入就減少了50%以上。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110129