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唐寧街陷派對門醜聞 英外相：強生相位毋庸置疑

2022/1/30 20:39
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）深陷「派對門」醜聞，職位可能不保，但外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天表示，首相的未來毋庸置疑。

強生被控在防疫封鎖期間，唐寧街（Downing Street ）官邸和辦公室卻數度大開派對，警方正在調查部分案例，他的首相大位面臨迄今為止最嚴峻的威脅。但到目前為止，強生對日益高昂的下台呼聲仍不為所動。

特拉斯則被認為是呼聲最高的接班人選之一。

特拉斯今天被問起，如果強生被發現對國會說謊是否應該下台，她告訴英國廣播公司電視台（BBC Television）：「我不回答假設性問題。首相的未來毋庸置疑。」

強生政府為了對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對全國民眾強加若干限制。但強生與幕僚遭控在英國厲行防疫封鎖期間，參與一場又一場的違規派對。

24日晚間又有指控顯示，2020年6月19日強生56歲生日當天，儘管當時英國禁止室內聚會，強生卻違反規定，參加了在唐寧街舉辦的驚喜慶生派對。

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英國內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）正帶頭調查這些事件，原本預計上週公布報告，但倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service, the Met）25日表示，他們已對其中一些疑似違規事件展開調查，以判斷是否涉及刑事犯罪，使得報告公布時程受到影響。

強生在2019年大選率領保守黨贏得30多年來最大勝選，如今卻因違反英國承平時期最嚴格防疫規定，政治生涯岌岌可危。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110130

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