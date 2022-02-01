日本人過節分撒豆祈福驅鬼 吃惠方卷討吉利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本民眾重視「節分」這個節日，2022年第一個節分是2月3日，有些寺院舉辦撒豆驅鬼祈福活動，有水族館推出白海豚撒豆的活動攬客。（橫濱八景島海島樂園提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本民眾重視「節分」這個節日，今年第一個節分是2月3日，有些寺院舉辦撒豆驅鬼祈福活動，也有水族館推出白海豚撒豆的活動攬客。有些民眾會朝著吉利方位默食惠方卷壽司。

在日本，節分是指各季節開始之日（立春、立夏、立秋、立冬）前一天，意思是節令變換的區分，江戶時代（1603-1868年）以後，民眾特別重視一年之始的立春前一天的節分，每年的節分日子不盡相同，今年的節分是在2月3日。

節分的日子源起於中國古代的追儺（驅除病魔惡鬼儀式）習俗，於節令變換之日舉行。中國的「論語」有記載「儺」字，隋代也有追儺儀式，到了唐朝，朝廷在長安舉辦盛大的新年活動稱追儺大典。約1300年前，日本吸收唐朝制度、文化，追儺儀式被納為日本朝廷文化。

到了11世紀左右，日本平安時代（794-1185年），除了朝廷以外的地方神社、寺院也舉行追儺，室町時代（1336-1573年）之後演變成民間的傳統節日。

節分的儀式當中有撒豆子活動，這源於中國的撒豆驅邪除瘟的習俗，加上豆子的日文發音為mame，發音近「魔滅（mametsu）」，可趨吉避凶。

民眾把烘煎過的黃豆先從室內向屋外，喊:「鬼向外（Oni wa soto），然後從室外向室內撒豆，喊：「福向內」（Fuku wa uchi）。撒完豆子後，吃下自己年齡加一（虛歲）的顆粒數的豆子，祈求健康平安。

日本很多寺院舉辦節分會象徵祈求國泰民安、五穀豐收、轉禍為福、驅逐疫病，千葉縣成田市的成田山新勝寺舉辦的節分會很盛大，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生前，每年節分會邀請大相撲力士、日本放送協會（NHK）大河劇演員來撒豆。

但是，去年節分會撒豆活動因疫情取消，今年將舉辦節分會，但不邀請大相撲力士、大河劇演員等前來，也不舉辦讓民眾撿福豆等的活動。今年有些寺院已張貼告示，基於防疫觀點，不舉行撒豆活動。

橫濱八景島海島樂園的水族館為了招攬觀光客，1月22日至2月6日之間舉辦節分活動「白海豚撒豆」，當飼育員喊出「福向內」之後，白海豚就將嘴巴啣著的枡（木盒）裡的豆子往客人的方向撒。白海豚能前後擺動的姿態顯得靈活可愛，撒豆的模樣可讓客人笑開懷。

節分時的料理最普遍的就是吃惠方卷，這是用海苔包起醋飯、蔬菜和雞蛋等多樣食材的壽司，象徵把福氣捲在壽司內，為了不要讓福氣斷掉，惠方卷不切塊吃，且是一個人默默吃一整條。惠方卷包的食材基本上有星鰻、乾瓢、胡瓜、蝦、高湯蛋捲、櫻田麩（櫻花色的魚鬆）、煮香菇等7種。

吃惠方卷的時候最重要的是要朝著「惠方」（吉方）。惠方就是吉利的方向，據說惠方神（又稱德神、歲神、歲德神）來到的方向，每年不一樣，今年的惠方是北北西。食用惠方卷的時候，如果開口說話，運氣會跑掉，因此，要邊吃邊在心中復誦願望，靜默地吃。

過了新年初一至初三，很多超商、超市就張貼宣傳接受民眾預約惠方卷的廣告。此外，東京瓦斯公司還特別在東京的江東區、世田谷區、橫濱西區港都未來的料理教室開班授課指導如何做惠方卷，老師也會講解節分的習俗及吃惠方卷的意義。

橫濱市的皇家公園酒店（Royal Park Hotel）則是推出惠方卷造型的捲蛋糕甜點，用黑色可可亞做成「海苔」造型的可麗餅包著奶油、草莓、橘子肉等水果的捲蛋糕。

橫濱八景島海島樂園的水族館還想出新花招，讓活星鰻在「惠方卷」造型的水族箱內的筒子裡穿梭露臉，模樣可愛，很多遊客看得笑開懷。（編輯：林憬屏/黃自強）1110201

日本民眾重視過「節分」這個節日，今年第一個節分是2月3日，可看到超商、超市販售福豆。日本民眾通常在節分這一天撒福豆，驅鬼招福。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月1日

日本民眾在節分這一天會吃惠方卷壽司許願祈福。橫濱八景島海島樂園水族館想出新花招，讓活星鰻在「惠方卷」造型的水族箱內筒子穿梭，趣味十足。（橫濱八景島海島樂園提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月1日

日本有些民眾在節分這天會吃惠方卷（壽司），吃時要朝著惠方（吉方）。每年惠方不同，2022年是北北西。食用惠方卷如果開口說話運氣會跑掉，所以要默食。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月1日