土耳其番紅花城旅遊 台日韓德義遊客占大宗

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土耳其番紅花城旅遊景氣疫情下出現升溫跡象。山谷小鎮盡是白牆紅瓦鄂圖曼建築，以一種與世隔絕姿態存在著，1994年被列為世界遺產。圖攝於2021年11月6日。中央社記者何宏儒番紅花城攝 111年2月1日

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（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其中北部番紅花城是中世紀晚期東西貿易重要商隊驛站。旅遊熱度在疫情下升溫，去年吸引115萬觀光客。傳統上，遊客主要來自台灣、日本、德國、義大利、韓國。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐兩年，「防疫疲勞」讓許多人嘗試前往開放邊境的旅遊地點消費和旅遊。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，番紅花城（Safranbolu）去年在COVID-19疫情下仍吸引115萬遊客到訪，達當地人口的23倍。

聯合國教科文組織（UNESCO）認為番紅花城是全球保存最完整20座古城之一，到訪遊客緬懷鄂圖曼帝國時期商隊驛站、澡堂、清真寺、噴泉、橋梁和老房子。

報導指出：「土耳其觀光客及台灣、日本、德國、義大利和韓國遊客蜂擁而至。」

由於疫情影響出國旅遊，報導所稱台灣遊客「蜂擁而至」現象應為疫情爆發前數年的情況。

山谷中的小鎮番紅花城舊城區盡是白牆紅瓦鄂圖曼建築，以一種與世隔絕姿態存在了數百年，整個小鎮於1994年被列為世界遺產。

「孤獨星球」（Lonely Planet）這麼介紹它：「番紅花城最早因出產珍貴香料番紅花而受到貿易商重視，現在則吸引著想要重溫往日情懷的遊客，在改裝成精品旅店的木造宅第內過夜，從吱吱作響的木地板、雕工精巧的天花板和傳統浴室中緬懷鄂圖曼帝國迷人風情。」

報導指出，到訪番紅花城的遊客數因疫情而連續兩年陡降，但觀光景氣已隨土耳其逐漸恢復正常而改善。

番紅花城旅遊業主協會（Safranbolu Tourism Operators Association）會長埃爾居代爾（Sebnem Urgancioglu Erguder）表示，去年約有16萬5000名觀光客入住當地建於18世紀到20世紀初期的近2000座傳統宅第，年增近40%。數字不包括進行單日旅遊遊客數。

與此同時，土耳其統計局（TurkStat）昨天公布官方數據顯示，土耳其觀光產業去年收入244億8233萬美元，年增103%，但是低於2019年創紀錄的345億美元；去年有2935萬觀光客在土耳其旅遊。

文化旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Nuri Ersoy）定下今年觀光收入350億美元目標。

文化旅遊部指出，去年最受外國觀光客歡迎的3個土耳其城巿依序為伊斯坦堡、南部地中海濱的安塔利亞（Antalya）、西北部毗鄰希臘和保加利亞的艾迪尼（Edirne），分別有逾900萬、870萬、260萬人次造訪。

去年到訪土耳其外國旅客前3名的國家分別為俄羅斯（約500萬人次，占19%）、德國（310萬人次，占12.5%）、烏克蘭（約210萬人次，占8.3%）。（編輯：馮昭）1110201