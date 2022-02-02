雅加達153年前就有輕軌 捷運工程挖出歷史資產

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雅加達捷運2A階段工程在2021年12月挖出荷蘭殖民印尼時期的輕軌運輸軌道，埋在地下約15公分至110公分深處。圖攝於110年12月31日。中央社記者石秀娟雅加達攝 111年2月2日

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（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）荷蘭殖民印尼時興建的輕軌運輸軌道近期出土，有12公尺埋在雅加達捷運2A工程路線地底，見證從1869年的馬車輕軌、轉型為蒸汽輕軌，再進展到1889年電車輕軌的大眾運輸史。

雅加達捷運（MRT Jakarta）工程人員2021年12月在老城區（Kota Tua）草埔（Glodok）唐人街附近的2A階段捷運車站預定道路底下挖到輕軌軌道，這裡原是雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）的南大門街站（Jalan Pintu Besar Selatan）。

雅加達捷運告訴中央社，挖掘到的輕軌軌道約12公尺，埋在地下的深度不等，約15公分至110公分深。經考古學家鑑定，軌道建於1869年的荷蘭統治時期，距今153年，是印尼最古老的輕軌軌道，將把軌道轉移到雅加達一處公車機廠保存。

印尼歷史學家迪瑪斯（Dimas Wahyu Indrajaya）之前接受中央社訪問時表示，荷蘭過去透過荷蘭東印度公司殖民印尼時，雅加達稱為巴達維亞（Batavia），「巴達維亞最早在1869年啟用輕軌軌道，軌道出土說明印尼當時就有現代運輸系統」。

迪瑪斯研究運輸史，他去年出版「雅加達輕軌1869-1962」（Trem Di Jakarta 1869-1962），探討當時最受大眾歡迎的輕軌運輸。他說，捷運2A階段工程預定地通過荷治時期的輕軌軌道路段，「挖到軌道對我來說並不意外」。

迪瑪斯說，巴達維亞當時有兩個輕軌系統，連接各地主要市集，全長約33公里。其中一條從北區的魚貨市場到靠西區的唐人街，再延伸到近市中心的哈莫尼（Harmoni）；另一條從市中心塔納阿邦市場（Pasar Tanah Abang）到瑟南市場（Pasar Senen）附近，連接到東區的甘榜馬來由（Kampung Melayu）。

他說，輕軌軌道蓋好後，最早用於輕軌馬車鐵路，在1881年改為蒸汽發動的列車，1889年才開始啟用輕軌電車，蒸汽列車在1933年淘汰。

迪瑪斯說，當時的輕軌電車系統是「最受民眾青睞的大眾運輸」，尤其是學生和勞工，可以用很便宜的票價購買月票搭乘，也是許多商販運輸貨物的工具。

荷蘭殖民時實行社會階級制度。迪瑪斯說，「很不幸地，電車車廂也分階級」，荷蘭人或到印尼度假的英國人等白人坐前車廂，本地人只能和羊群等牲畜、貨物擠在托運車廂，常常戲稱自己是「羊車廂的乘客」。

二次世界大戰後印尼獨立，荷治時期經營兩家輕軌系統的公司合併，成為印尼國營事業公司大雅加達巴士客運（PPD），現在是雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）的其中一家公車業者。近期出土的輕軌軌道將交由大雅加達巴士客運保存。

雅加達捷運公司表示，最新發現的輕軌軌道算是大雅加達巴士客運的資產，捷運公司1月起展開軌道的開挖工程，將依照雅加達省政府保存文化資產的相關規定，將軌道移到大雅加達巴士客運位於雅加達西區的公車機廠放置。

迪瑪斯說，要捷運改路線不易，將軌道轉移保存是最好的方式。

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他說，巴達維亞輕軌系統有很多有趣的歷史故事，著名英國演員卓別林（Charlie Chaplin，1889-1977年）曾在1930年代拜訪印尼，回飯店途中「深為電車著迷」。輕軌也是很多電影、歌曲、文學創作的題材，是「雅加達歷史的一部分」。

雅加達先前已發現其他路段的荷治時期輕軌軌道，陳列在雅加達歷史博物館（Fatahillah Museum），仍有其他埋在道路下的軌道尚未出土。（編輯：郭中翰）1110202

歷史學家迪瑪斯2021年出版「雅加達輕軌1869-1962」著作，他說，輕軌是當時最受大眾歡迎的大眾運輸工具。圖攝於110年12月31日。 中央社記者石秀娟雅加達攝 111年2月2日

雅加達捷運2A階段工程路線底下埋藏153年前興建的輕軌，雅加達捷運公司表示，會將出土的軌道轉移到他處保存。圖攝於110年12月31日。 中央社記者石秀娟雅加達攝 111年2月2日