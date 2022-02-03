德國報紙數位轉型見成效 訂戶數成長

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（中央社記者林育立柏林2日專電）德國報紙近年投入數位轉型，提供優質內容給願意付費的讀者，初見成效。調查顯示部分媒體的數位營收可彌補紙本下滑的損失，總訂戶數成長。

「德國報紙與數位出版商聯合會」（BDZV）今天發布2022年報業趨勢報告，受訪的報紙出版商、發行人和總編輯共155人，負責的報紙發行量占全國6成，具有一定代表性。

結果顯示，德國報業在增加數位訂戶部分獲得相當進展，15%的經營者表示今年的數位營收可望彌補紙本下滑的損失，7成受訪者預期5年內可達到這目標。

由於電子報和網站上的付費內容等數位訂戶增加，1/3受訪的報紙經營者表示，包含數位和紙本在內的總訂戶數今年可望成長，另有1/3的人預期總訂戶數將從2027年起成長。

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數位內容顯然已成為媒體穩定的收入來源，報告顯示在媒體經營者心目中，數位營收成長、核心業務以外的市場擴充、數位廣告收入是媒體未來主要的契機，至於風險主要來自送報成本增加、紙本發行量下滑速度加快及廣告收入減少。

德國媒體10年前開始實施付費牆，如今讀者必須每月定期付費，才能看到「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「商報」（Handelsblatt）、「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）等全國性媒體的重要內容。（編輯：郭中翰）1110203