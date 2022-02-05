東芝一分為三遭股東反對 研擬改拆分兩家公司

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本電機大廠東芝公司（Toshiba）去年11月宣布為強化競爭力，2023年旗下事業將分割為3家公司；不過因股東反對，改為研議分割為2家公司，將半導體與設備事業拆分出去。

東芝去年11月宣布新的中期經營計畫，為提升企業價值，旗下事業將分割為3家公司，分別為發電等基礎建設、硬碟等設備事業、半導體記憶體，預計2023年度下期成立基礎建設與設備事業兩家新上市公司，東芝本體保有半導體記憶體。

日本放送協會（NHK）報導，東芝這項一分為三的計畫，遭國外資產管理公司等積極行動派的股東反對，認為東芝做出這項決定的程序缺乏透明性，導致計畫前景不明。

東芝因此重新研議分割計畫，擬將東芝集團中的半導體與設備事業分拆為一個新上市公司，基礎建設事業則留在東芝本體；此外，並研議出售空調事業等旗下子公司。

報導指出，東芝重新研議分割計畫可視為是為了盡可能降低拆分公司衍生的費用，但也是因為彼此間鴻溝日深的大股東強力反對，而被迫大幅改變計畫。

東芝預定將在下週的股東說明會說明上述計畫詳情，能否獲得股東理解、平息爭議成為焦點。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110205