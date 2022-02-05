歐中關係2022年依舊風雲多變

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）歐盟與中國2021年關係緊繃，除互相制裁裂痕待解，中國更經濟脅迫立陶宛，將雙邊交惡擴大成歐洲問題，展望中共2022年將召開20大，對地緣政治恐更具防禦性，歐中關係依舊風雲多變。

歐洲聯盟在2019年對中國定調出一個多層次的政策，分別是合作夥伴、競爭者以及體制對手，這樣的定位讓歐中關係在不同的事件上有不同的面貌，例如2020年歐方一方面與中國簽署地理標誌協定、宣布綠色合作、還進行領導人對話=, 更完成歐中投資協定談判，但另一方面歐方也對新疆人權以及香港自治受損等事件表達關切，但整體關係基本上在疫情中持續向前。

但2021年美國總統拜登就任，歐美立刻表示要重建跨大西洋夥伴關係，一月歐洲議會即通過決議稱香港國安法違背「中英聯合聲明」，破壞了一國兩制，敦促歐洲理事會對中國和香港有關人員實施制裁。

而歐盟在觀察到拜登對美中競爭導向「民主聯盟對抗專制政體」，旋即在3月以侵犯新疆人權對中國官員祭出制裁，這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁，雖然制裁的是新疆4個官員及一個機構，結果引發中國加倍報復，制裁10名歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構。

歐中互相制裁，歐洲議會怒火高漲下凍結了歐中投資協定批准程序，德國及法國等核心成員國隨後希望找出彌補裂痕方法，4月搶在美國主辦氣候領袖視訊峰會前，德法中3國領導人先舉辦氣候視訊峰會，表面和樂融融，但在新疆及香港敏感議題仍無交集，歐方持續批評香港民主倒退，中方則依舊回擊干涉內政。

歐中關係舊疤未癒，新傷又來，2021年7月台灣宣布將在立陶宛設立代表處，這是在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，中國批評立陶宛公然違反建交公報，9月不僅召回駐立國大使，也要求立陶宛召回駐中國大使，並開始進行一連串經濟脅迫行為，

2021年11月台灣駐立陶宛代表處成立，中國將原本的雙邊議題擴大成整個歐洲問題，中國海關不處理來自立陶宛的產品，也阻止其他歐盟國家產品中若有使用立陶宛產的零組件。例如德國汽車零件大廠馬牌集團（Continental）就傳出遭中方警告，不得再使用在立陶宛生產的零組件。

歐盟的反經濟脅迫工具目前仍在審議中，當前只能試圖透過政治和外交手段解決此事，另雖有意向世界貿易組織（WTO）提告，但這途徑曠日費時。而法國自今年一月一日起接任歐盟輪值主席國，面對立陶宛遭中國報復，表示會促成歐盟採取行動抵抗北京。

在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2021年末卸任後，事實上法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是歐盟最有權勢的領導人，在未來半年輪值主席國任期內，將如何導向歐中關係發展備受關注，例如今年上半年是否舉行歐中峰會受關注。此外德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）帶領的聯合政府是會遵循聯合協議中提到的更強硬對中路線，還是繼續經濟利益置上也受矚。

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此外，歐盟2021年12月公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」，歐盟今年內將舉行歐盟與非洲聯盟峰會，屆時歐盟如何提出其倡議的高品質基建計畫，以及對非洲的疫苗援助也可能被為與中國的競爭。

全世界也關注中國共黨產將在2022年下半年召開攸關中共總書記習近平打破慣例連三任的第20次全國代表大會（20大），中共中央經濟工作會議近期強調，2022年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。要保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接明年20大「勝利召開」，在內政維穩下，對地緣政治競爭恐更具防禦性，歐中關係依舊風雲多變。（編輯：林憬屏）1110205