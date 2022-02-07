首用正體字及英文 日政府：日相春節賀詞引迴響

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天證實，首相岸田文雄今年針對農曆春節的賀詞首度使用正體字及英文，「（這次的賀詞）重視多元性，在台灣等地引發了很大迴響」。

日本共同社中文網報導，松野今天在記者會上透露，岸田文雄在農曆春節之際發表的賀詞，除了用中國大陸使用的簡體字外，還首次使用正體字和英文。

被問到此舉是否有制衡中國大陸之意時，松野說，「（這次的賀詞）重視多元性，在台灣等地引發了很大迴響」。

日本今年春節賀詞是1月28日公布在首相官邸官網上，使用的稱謂是「謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友」，未提及中國。

產經新聞也報導，這次春節賀詞除了在台灣等地引發廣大迴響外，也將岸田的訊息廣泛地傳達給國內外華人社會的人們。

日本政府過去的春節賀詞，使用的是主要在中國大陸使用的簡體字，這次是首度也使用在台灣及香港等地使用的正體字及英文。

松野對此表示，「這次的祝詞重視了歡慶春節人們的多元性」、「將持續進行這種有效果的對外宣傳」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110207