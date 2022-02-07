更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄2/122

首用正體字及英文 日政府：日相春節賀詞引迴響

2022/2/7 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天證實，首相岸田文雄今年針對農曆春節的賀詞首度使用正體字及英文，「（這次的賀詞）重視多元性，在台灣等地引發了很大迴響」。

日本共同社中文網報導，松野今天在記者會上透露，岸田文雄在農曆春節之際發表的賀詞，除了用中國大陸使用的簡體字外，還首次使用正體字和英文。

被問到此舉是否有制衡中國大陸之意時，松野說，「（這次的賀詞）重視多元性，在台灣等地引發了很大迴響」。

日本今年春節賀詞是1月28日公布在首相官邸官網上，使用的稱謂是「謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友」，未提及中國。

產經新聞也報導，這次春節賀詞除了在台灣等地引發廣大迴響外，也將岸田的訊息廣泛地傳達給國內外華人社會的人們。

日本政府過去的春節賀詞，使用的是主要在中國大陸使用的簡體字，這次是首度也使用在台灣及香港等地使用的正體字及英文。

松野對此表示，「這次的祝詞重視了歡慶春節人們的多元性」、「將持續進行這種有效果的對外宣傳」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀