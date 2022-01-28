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日相岸田文雄新春中文賀詞 繁體版祝虎福安康

2022/1/28 20:41（1/28 21:11 更新）
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日本首相岸田文雄在春節前夕以中文發表春節賀詞。（圖取自日本首相網頁kantei.go.jp）
日本首相岸田文雄在春節前夕以中文發表春節賀詞。（圖取自日本首相網頁kantei.go.jp）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本首相岸田文雄在春節前夕以中文發表春節賀詞，今年出現繁簡體兩種版本，繁體版最後以「虎福安康、虎躍新程」向大家拜年。

岸田發表的春節賀詞主文內容僅有一個版本，但以簡體與繁體兩種字體呈現，文末的賀詞則有兩版。

岸田文雄在賀詞主文中表示：「謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的各位朋友拜年。」

他說：「自新冠疫情蔓延以來，國際社會攜手合作應對這一難題。日本也透過向各國提供疫苗等，致力於為國際社會做出貢獻。當日本遭遇困難時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們會永遠銘記在心。因此我們也希望在世界面臨困難時，提供力所能及的幫助。今後，日本還將與國際社會緊密合作。我也將為克服疫情、開拓新時代傾注全力。」

主文中雖然沒有提中國，也沒有提到台灣，但提到「日本向各國提供疫苗」，而日本僅曾向台灣捐助疫苗。

他也提到「當日本遭遇困難時，為我們伸出溫暖援手的恩情，我們會永遠銘記在心」，顯然指台灣在10年前311大地震的捐款，以及這次疫情爆發後捐贈血氧儀、製氧機給日本等。

簡體與繁體的文末賀詞則有所不同，簡體版為「衷心祝福大家春來萬木榮，虎年今勝昔」，頗有中國春聯的感覺。繁體版則是「虎福安康、虎躍新程」。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110128

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