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中國支持阿根廷對福克蘭群島主權聲索 英國駁斥

2022/2/7 22:06
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（中央社北京7日綜合外電報導）中國與阿根廷6日發布聯合聲明，支持阿國對福克蘭群島的主權聲索，阿國也重申支持一中原則。英國今天堅定拒絕上述聲明，並要求中阿雙方尊重福克蘭的主權。

美聯社報導，中國國家主席習近平和阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）6日發表聯合聲明，稱中國再次確認「支持阿根廷對馬維納斯群島（Malvinas Islands，即福克蘭群島）全面行使主權的要求」。費南德茲在北京參加冬奧期間，與習近平會晤。

聯合聲明還說，阿根廷「重申將遵守『一個中國』原則。中阿雙方同意在國際事務上持續維持密切溝通與協調，並共同捍衛兩國和其他發展中國家的整體利益」。

習近平和費南德茲還承諾加強經濟合作，並就阿根廷加入「一帶一路」簽署諒解備忘錄。

對此，英國外相特拉斯（Liz Truss）透過推文回應，英國「徹底拒絕」任何有關福克蘭群島（Falkland Islands）主權的主張。

她寫道，「福克蘭群島是英國大家庭的一部分，我們將捍衛他們的自決權，中國也必須尊重福克蘭群島的主權。」

阿根廷方面認為，福克蘭群島於1833年被非法奪走，並於1982年揮軍入侵這個英國殖民地。此後阿根廷在這場為期2個月的戰爭中落敗，雙方衝突共奪走649名阿根廷人和255名英國士兵的生命。

目前阿根廷仍聲稱擁有群島主權；倫敦則主張，福克蘭群島是受其保護的自治實體。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110207

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