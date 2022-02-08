美司法部提告 控中國海能達公司竊Motorola技術

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國司法部今天表示，已對海能達提出刑事告訴，指控這家中國電信公司與摩托羅拉系統公司前員工合謀，竊取摩托羅拉的數位行動無線電技術。

在芝加哥公布部分刪節的起訴書中，美國政府指控海能達（Hytera）招聘摩托羅拉系統公司（Motorola Solutions Inc）馬來西亞員工，竊取無線電相關專利商業資料。

起訴書指名道姓對海能達提出指控，但隱去本案其他共同被告名字，其中至少有一些是海能達被控招聘、現已離職的摩托羅拉員工。起訴書稱，海能達在2007至2020年間招聘這些摩托羅拉員工，提供比摩托羅拉更好的薪資和福利，換取他們竊取商業機密。

海能達被控21項刑事指控，包括合謀竊取商業機密。海能達與其他未指名的被告也被控佔有或試圖佔有竊取來的商業機密。若遭定罪，海能達將面臨相當於竊得商業機密價值3倍的刑事罰款。

海能達透過律師發出聲明指出，對此感到「失望」並「不敢苟同這些指控」。

海能達指出：「起訴書指稱描述了前摩托羅拉員工10多年前在馬來西亞的活動，海能達希望在法庭上提出無罪抗辯，陳述自身觀點。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110208