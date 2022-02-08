堅持不戴口罩 日本地方議員被航空公司趕下機

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日本廣島縣吳市的議員谷本誠一（圖）等兩人，日前搭乘國內線班機時，因堅持不戴口罩被航空公司依規定拒絕運送趕下機。（圖取自facebook.com/tanimoto.seiich）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本廣島縣吳市的議員谷本誠一等兩人，日前搭乘從北海道釧路機場飛往羽田機場的國內線班機時，因堅持不戴口罩被航空公司依規定拒絕運送趕下機，班機最後延誤逾一小時才起飛。

日本共同社報導，日本AIR DO航空公司表示，之所以將兩人請下機，主要是判斷兩人對其他旅客造成不舒服與困擾，及有危害安全與健康之虞。

AIR DO表示，事件發生在原訂6日上午9時50分要起飛的航班上，客艙空服員在班機起飛前要求谷本與同行友人戴上口罩但遭拒，因此依運送條款規定拒絕載運兩人。

當時機上約有40名乘客，「口罩風波」造成班機誤點約1小時10分。谷本受訪時還說，「強制要人戴口罩很明顯是違憲」。

朝日新聞報導，谷本5日在北海道釧路市演講，事發於要返回吳市的途中。谷本受訪時說，雖然被要求戴口罩，但應該不能強制；拒絕運送就是事實上強制要人戴口罩，「這難道不是剝奪自由的侵害人權嗎」？（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110208