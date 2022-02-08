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疫情7/300

大阪轄內病床不敷使用 發布非常事態盼確保醫療量能

2022/2/8 16:47（2/8 17:44 更新）
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日本大阪發布「醫療非常事態宣言」盼確保收治COVID-19患者量能。圖為大阪街頭。（共同社）
日本大阪發布「醫療非常事態宣言」盼確保收治COVID-19患者量能。圖為大阪街頭。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本大阪府知事吉村洋文今天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴散壓迫到轄內醫療體制，已發布「醫療非常事態宣言」盼確保收治COVID-19患者量能。

日本日刊體育報導，吉村說，轄內疫情持續擴大，醫療量能陷入非常嚴峻的狀態，特別是高齡者染疫人數多、住院人數也多。

大阪府所能掌握的非重症病床共3183床，截至7日為止使用率已達103.5%，其中逾7成都是70歲以上患者。

因此，大阪府政府籲請醫療機構暫緩不緊急的住院與手術等，對一般醫療進行限制，希望能確保COVID-19患者收治量能。

另外，大阪府今天新增確診病例預估將高達約2萬例，主要是加上大阪市漏算的約9000例。吉村說，雖然疫情擴大速度稍微趨緩，但還看不到這一波疫情的高峰。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬7113例確診病例，創週二新高紀錄；重症患者數較7日增加3人，總數51人，是這一波疫情首度逾50人，也是2021年10月12日以來再度逾50人。

東京都專用病床使用率較7日上升0.2個百分點，今天已達55.8%。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110208

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