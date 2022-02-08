日本疫情未趨緩 東京等13地防疫管制擬延長

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本目前因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，有35個都道府縣正實施「防止蔓延等重點措施」，其中東京都等13地將在本月13日截止，不過日本政府正研議延長。

日本放送協會（NHK）報導，東京都昨天新增確診1萬2211例，創下週一新高；在疫情持續擴大當中，首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣），以及東海地區3縣（愛知縣、岐阜縣、三重縣）等13都縣實施的防止蔓延等重點措施，即將在本月13日到期。

其中東海地區3縣已決定向中央政府申請延長實施。

日本政府認為，依據確診人數和醫療量能，以及各地方政府的意願，有必要持續徹底做好防疫對策，正研議延長13都縣的重點措施實施日期。

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日本首相岸田文雄將在明天與相關閣員協商後，決定具體的延長時間等細節，若確定政策方針，預定10日聽取專家意見後正式決定。

另外，對於接種第3劑疫苗，岸田昨天指示相關閣員要在本月內盡早達到每天施打100萬劑的目標。中央政府將籲請地方政府合作加速發送接種通知（接種券）、敦促企業活用職業別接種、自衛隊的大規模接種會場增加接種量等，加速第3劑接種速度。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110208