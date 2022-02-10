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美智庫：北韓疑籌備大型閱兵 料試射更多飛彈

2022/2/10 15:14
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（中央社首爾10日綜合外電報導）華府智庫「北緯38度」（38 North）今天表示，商業衛星影像顯示，北韓可能正在進行閱兵準備，預料將在接下來的國定假日中展現新的軍事發展，或發射更多飛彈。

觀察北韓動態的「北緯38度」在報告中說，衛星影像可見有數百名人員在平壤美林閱兵訓練場（Mirim Parade Training Ground）集結列隊。北韓經常在平壤金日成廣場舉行閱兵，而美林閱兵訓練場即仿照金日成廣場設計。

報告指出，訓練場附近停了超過240輛巴士，但沒有北韓彈道飛彈等大型軍事硬體設備的跡象。

「北緯38度」指出，這可能表明即將登場的事件主要由人組成，或是卡車和軍用車輛尚未抵達現場。

總部位於南韓的「北韓新聞」（NK News）一天前也曾引述知情人士所言，並援引表明可能有閱兵準備的衛星影像，內容包括戰機飛過平壤，以及美林閱兵訓練場從1月底開始便出現行軍隊形。

路透社報導，北韓計劃於2月16日慶祝領導人金正恩已故父親金正日80歲冥誕，並於4月15日紀念已故祖父金日成110歲冥誕。

這兩個日子都是北韓重要的國定假日，平壤當局經常利用這類時機，在充滿踢正步的士兵和一排排武器的大型閱兵活動上展現軍事力量，有時還包括大型飛彈。

根據法新社，南韓總統文在寅今天警告，平壤當局若繼續威脅恢復試射長程飛彈，恐讓朝鮮半島重新「陷入危機」。

文在寅接受韓聯社等8大通訊社聯合採訪，對於北韓與美國重啟對話的可能性樂觀看待，認為拜登政府已經做好與北韓會面的準備，並持續盡全力與北韓接觸，「與金委員長的會談只是時間問題，最終會達成」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110210

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