任內爭議多 韓國前法務部長曹國參選國會議員

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）在前韓國總統文在寅任內短暫擔任約一個月法務部長的曹國自行創建新黨「祖國革新黨」後，今天宣布已申請以該黨不分區議員候選人身分參與4月國會大選。

前韓國法務部長曹國今年2月中宣布將自行創黨，受到韓媒關注。3月初正式創黨後，今天透過臉書宣布已申請以「祖國革新黨」比例代表制候選人身分參選。

曹國表示，他作為黨代表若介入比例代表制候選人選定過程，可能引發疑慮，已將相關事務全權交給候選人推薦委員會，他本人不會參與任何事項。

曹國在2017年至2019年擔任文在寅政府的青瓦台民政首席祕書官，2019年被指定擔任法務部長後不久，家人就接連爆出醜聞，曹國在反對聲浪下上任，一個月內光速推出檢察改革方案後便火速請辭，此後官司纏身。

在文在寅政府檢調改革中扮演縮減檢方權限要角的曹國，即使自行創黨，也與進步派共同民主黨關係匪淺，不僅創黨前親自拜訪文在寅請求諒解，也與現任共同民主黨揆李在明會面商議合作可能性，與前共同民主黨揆宋永吉創立的松樹黨也有意聯手。

曹國對檢察官出身的現任總統尹錫悅及其政府相當不滿，疾呼「剩下的3年太長了」，希望吸取對現存政黨都不滿的選民支持。

他日前公開對媒體表示，「4月國會選舉是審判尹錫悅政權的選舉」，「國會選舉後應查明尹錫悅政權相關人士的不法犯罪行為，加之懲罰」。（編輯：馮昭）1130311