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川普自創TRUTH Social社群平台 預計3月底上線

2022/2/10 19:19（2/10 19:59 更新）
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美國前總統川普自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）預計3月底前上線。（美聯社）
美國前總統川普自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）預計3月底前上線。（美聯社）
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（中央社紐約10日綜合外電報導）福斯財經新聞網披露，美國前總統川普（Donald Trump）自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）伺服器已開始運作，將可讓這個社群平台在預定季底登場的日期前全面上線。

福斯財經新聞網（FOX Business）引述消息人士表示，川普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group）的TRUTH Social測試版也正在進行測試。美國一般用戶預計可以在3月底前下載app，並且創設帳號。

TRUTH Social雖然尚未對外公開，但在蘋果公司（Apple）的App商店可以預購。

消息人士告訴福斯財經新聞網，川普媒體科技集團的基礎建設需求並未仰賴任何傳統的大型科技公司，而是在雲端服務上和加拿大影音平台Rumble合作。

川普媒體科技集團打算透過和已上市的「數位世界併購公司」（Digital World Acquisition Corp）合併，成為一家上市公司。數位世界併購公司是一家「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC），這種公司成立的唯一目的是收購未上市公司，讓它上市。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110210

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