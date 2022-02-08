美檔案局追回15箱文件 赫見金正恩給川普「情書」

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國家檔案局（National Archives）今天表示，已取回15箱前總統川普先前擅自搬至私人住宅的白宮文件，其中包括北韓領導人金正恩寫給川普的「情書」。

法新社報導，這些文件和紀念品，其中包括前總統歐巴馬（Barack Obama）留給繼任者的信件，依法應在川普任期結束時繳回，卻被搬到他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

國家檔案局的法里洛（David S. Ferriero）告訴法新社，國家檔案局會追究他們獲悉的任何「被不當移除或未適當轉移到官方帳號」的紀錄。

這個單位告訴法新社，直到今年1月中才掌握這些紀錄，幾乎晚了一年的時間。

2018年，川普在西維吉尼亞州一場活動上，誇張地渲染他和金正恩的關係。他說：「我們墜入愛河，是真的，他（金正恩）寫了文情並茂的信件給我」。

這番言論讓媒體、也讓川普的支持者與反對者，都將他與金正恩之間這些不尋常通訊稱為「情書」。

國家檔案局追回這些文件後，引發外界質疑川普是否遵守1970年代「水門案」（Watergate）後制定的總統紀錄法。這項法令要求入主橢圓形辦公室者必須保存與行政活動相關的紀錄。

國家檔案局透露，部分文件「遭前總統川普撕毀」後被黏貼在一起，甚至有部分已被撕成碎片。

法新社試圖聯繫川普辦公室，但未獲回應。

上月，眾議院國會暴動調查委員會從國家檔案局獲取川普曾試圖阻止委員會取得的日記、訪客日誌、演講稿和其他白宮文件。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110208