從處決到親自掌握核武 金正恩執政十年站穩腳跟

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（中央社首爾17日綜合外電報導）10年前，在平壤一個下雪的早晨，全世界看著年輕的金正恩肅穆地走在父親金正日的靈車旁，北韓舉國上下哀悼第二代最高領導人的逝世。轉眼間，金正恩已執政10年。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，金正恩的招牌黑色中山裝，以及全部頭髮往後梳的髮型，在在令人聯想到他已故的祖父金日成，被視為膚淺地試圖效仿老一輩的威信。

但這名20多歲就登上領導人位置的年輕人，很快站穩腳跟。一度質疑金正恩治理能力的北韓情勢觀察家如今認為，只要健康狀況允許，金正恩或許會長久掌權。

這與早期相比變化顯著，美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）記得，當年金正恩是一個人人嘲笑的對象。

他回憶道，「有一段時間，南韓和中國出現許多金正恩的嘲諷漫畫，幾乎是在取笑他。這導致國際社會…南韓和美國…很難認真對待他」。

但金正恩很快展現超齡冷酷無情和果決，令這種印象很快被扭轉。

為了緊握大權，金正恩對於下令剷除或處決政敵毫不手軟，即使對象是最親近的人。

根據北韓國營媒體報導，金正日的妹婿，也就是金正恩的姑丈張成澤當年極具權勢，一度被認為扮演金正恩的導師角色，但在2013年因為「試圖顛覆政府」而被處死。

金正恩的同父異母哥哥金正男流亡海外，2017年在馬來西亞吉隆坡機場被行刺者以VX神經毒劑暗殺身亡。北韓否認策畫這起明目張膽的暗殺行動。

時至今日，鮮少人膽敢質疑金正恩的權威，但部分專家憂心，大權在握恐使金正恩更敢於承受更大風險，而在疫情導致北韓更加孤立的此刻，這只會令金正恩更加危險。

金正恩在2012年4月15日、祖父金日成百歲冥誕紀念日首度發表公開演說，這種作風與鮮少在大眾面前發言的金正日截然不同。

這名年輕領導人站在講台上，一邊像學生一樣不斷換腳支撐體重，一邊發表演說，承諾繼承父親遺志，要建造一個富強的社會主義國家。

不到一年後，在2013年2月，金正恩下令執行掌權後第一次，也是北韓史上第3次核子試驗。這種挑釁舉動要向全世界，特別是向美國傳達一項訊息，那就是不要小看他。約在此時期，金正恩也宣布了「並進」政策，落實核開發與經濟建設並進路線。

在接下來數年內，北韓致力發展軍備，不限於洲際彈道飛彈（ICBMs），同時測試了許多短程與中程飛彈，並進行3次地下核子試爆。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）表示，「考慮到這個國家資源有限，我們看到北韓（發展軍備）的多樣性令人費解。我們看到有超過10個，大約15個可能的核武運載系統正在研發，這真的很驚人」。

除了發展軍備外，金正恩也達成父親與祖父在更長執政時期內也從未辦到的外交勝利：與在任美國總統舉行雙邊高峰會。

金正恩於2018年在新加坡與時任美國總統川普會面，這次會面被認為是建立兩國新關係的機會。在他的新加坡之行，金正恩在市中心自由走動，向群眾揮手致意，相對於公開露面總是被精心安排的父親或祖父來說，簡直是難以想像。

尹汝尚表示，金正恩與川普會面，彰顯他要「站出來，證明他是擁有一席之地的區域領導人」。

金正恩與多位世界級元首召開高峰會，包括川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），以及南韓總統文在寅，雖然沒有太多明確成果，對於北韓去核議題也沒有太大進展，卻讓金正恩與北韓在國際更加知名。

今年1月，當北韓舉行第8次勞動黨全國代表大會時，金正恩被推舉為「總書記」。根據國營媒體釋出的大會照片，可見到大會堂裡，金正日與金日成的肖像已經被移除。

專家與南韓統一部認為，移除肖像顯示金正恩已經達到了前代領導人的地位高度。

南韓情報機構對國會議員簡報時表示，北韓在國內展開「金正恩主義」造神運動，國營媒體大肆報導金正恩有多麼傑出，甚至達到偶像化程度。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong-chang）認為，這些報導是北韓蓄意的策略，要讓金正恩主義與金正日和金日成的意識形態區分開來。

他表示，金正恩主義把人民視為優先，有別於他父親認為軍事發展重於一切。金正恩的政策也號召愛國主義與建設國家，這與他祖父在自給自足共同願望下，建立社會主義國家的雄心不同。

新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）說，金正恩似乎試圖發展自己的道路。「他顯然想要走出父親和祖父的陰影，把注意力都集中在自己身上。」

金正恩不像前代領導人，總是把北韓描繪成人間天堂，不願承認任何錯誤。金正恩願意承認有些地方有待改進，像是北韓正面臨糧食緊俏情況。

下一個十年將是「金正恩主義」的關鍵時期，他必須信守承諾，改善人民生活，儘管正面臨嚴厲國際制裁。與前代領導人不同，金正恩鼓勵把允許個人獲利的市場經濟，與限制個人收益的計畫經濟相結合。

然而，這場未曾預料到的全球疫情大流行，可能是追求「金正恩主義」的最大挑戰。從疫情爆發以來，北韓邊境已經關閉近2年，阻擋幾乎所有貿易與人道援助。

根據南韓政府，北韓每年面臨約100萬噸長期缺糧問題。南韓統一部表示，部分食品相關物品的價格「急速上漲」，「隨著邊界關閉時間延長，食品和日用品價格的整體波動性正在增加」。

北韓從今年10月以來並未試射任何彈道飛彈，但專家認為，這種中斷不應該被誤解為北韓的戰略改變，可能正好相反。

部分專家認為，北韓這次中斷可能和中國明年的重要活動有關，也就是北京冬季奧運，以及2022年中國共產黨全國代表大會。

尹汝尚表示：「中國不想要北京奧運舉辦前出現任何亂子，也不希望20大召開前，朝鮮半島情勢不平穩，因此我認為這是北韓沒有試射飛彈或進行核試的關鍵原因，因為這麼做將會激怒中國。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101217