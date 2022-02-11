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倫敦市長不滿警界弊病多 都會區警長下台

2022/2/11 13:32
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國倫敦警界近年爆出霸凌、歧視甚至犯罪等數起負面消息，市長沙迪克汗大表不滿，矢言整頓，而更換領導者是必要作為。倫敦都會區警察局長狄克無奈請辭，已獲同意。

近年來，一些案件的揭露動搖了社會大眾對倫敦都會區警察局的信心，例如去年英國女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）遭在職警察綁架、強暴並殺害，以及倫敦市中心一警局爆發霸凌、種族歧視與貶抑女性情事。

沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，他已對倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）說得很清楚，警界迫切需要大力整頓，才能重建倫敦大眾對都會區警局的信心，並剷除局內種族主義、性別主義、恐同、霸凌、歧視和貶抑女性等弊病。

沙迪克汗說：「我對局長的因應作為並不滿意。」他還表示，狄克得知他的不滿後就提出辭呈，而他也已同意。

沙迪克汗說：「顯而易見，開始大力整頓的唯一方法，就是都會區警局需要一位新領導。」

狄克表示，她除了請辭之外別無選擇。她在聲明中說：「今天與倫敦市長聯繫後，顯然市長對我繼續領導都會區警察局不再有足夠信心，我深感沉痛。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110211

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