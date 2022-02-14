札幌人造山積雪龜裂近2公尺深 當局憂雪崩暫封山

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日本北海道地區日前下大雪，位於札幌市的人造山「莫埃來山」山上積雪裂開，且正在擴大中。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本北海道地區日前下大雪，位於札幌市內約62公尺高的人造山上，被發現山上積雪裂開一條深近2公尺的裂縫，且正在擴大中。公園擔心雪崩暫時封山，並禁止遊客靠近。

日本共同社今天報導，人造山「莫埃來山」位於札幌市東區的莫埃來沼公園內，標高62.4公尺。

因日前大雪，莫埃來山上留下一層厚厚積雪，但公園管理單位本月11日上午發現積雪上出現長條狀龜裂，長約90公尺、寬2公尺、深約1.8公尺；到13日晚間龜裂長度變長到150公尺，寬度也擴大到約8公尺。

莫埃來山山上積雪裂開一條深近2公尺的裂縫。（圖取自莫埃來沼公園網頁moerenumapark.jp）

公園管理單位擔憂可能發生雪崩，暫時禁止旅客出入人造山周遭。

根據莫埃來沼公園網頁介紹，該公園是由垃圾掩埋場改建，莫埃來山是札幌市東北部唯一的山，在當地有地標功能，旅客可以從3個方向、沿著5條小路登上山頂，俯瞰公園全景與札幌市內的美景。莫埃來山在冬季也可進行滑雪和雪橇等雪上活動。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110214