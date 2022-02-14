英相強生：烏克蘭加入北約主權權利不能被賣掉

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，烏克蘭人民加入北大西洋公約組織（NATO）的主權權利不能被賣掉，他「很快」將與美國總統拜登交談，以協助外交進程。

路透社報導，強生指出：「我認為，我們進行對話相當重要。但我們不能賣掉烏克蘭人民渴望成為北約成員的主權權利...你不能把它議價出售－這是為了烏克蘭人民。」

他提及：「我們必須了解，這是非常危險的艱難情況。我們位在懸崖邊緣，但蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）仍有退一步的時間，而我們正敦促各方參與對話。」

俄羅斯國會資料庫今天顯示，俄國執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）議員已提出決議草案，針對是否要求蒲亭承認烏克蘭分離分子控制的兩個地區為獨立國家，尋求外交部意見。

俄國下議院國家院（State Duma）預定今天稍晚討論這項提案。最終決議之後將送交總統蒲亭。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110214