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車陣示威反強制防疫 風潮吹入以色列

2022/2/15 12:47
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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）以色列數以千計民眾今天從全國各地湧入聖城耶路撒冷，比照加拿大和世界各地的「自由車陣」示威活動，抗議政府強制防疫規定。

法新社報導，示威群眾大鳴汽車喇叭、揮舞著加拿大和以色列國旗，朝中央政府所在地前進。抗議人士舉牌反對戴口罩及相關防疫限制措施；在全國各地也有民眾停在交通路口和橋梁以示抗議。

這個由加拿大卡車司機發起的大車隊示威風潮擴散，在法國、荷蘭、瑞士、澳洲和紐西蘭等地如雨後春筍般湧現。

51歲行政人員希洛莫（Shany Shlomo）表示，她參加耶路撒冷這場抗議活動，就是要大聲說出反對強制施打Covid-19疫苗，「沒人可以逼我們在身上打什麼針」。

以色列是全球最先推行全國施打疫苗的國家之一，並且追加施打第3劑、第4劑，以彌補疫苗效力逐漸減退。

以色列上個月有幾天見到單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例逾8萬起，此後確診率下降，今天通報約3萬起新增病例。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110215

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