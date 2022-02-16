烏克蘭政府網站疑遭俄羅斯網攻 莫斯科否認

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭國防部今天表示，其入口網站遭駭客發動前所未見的阻斷服務攻擊，昨天首次通報遭網攻，今天仍持續受到攻擊。基輔當局稱，這波網攻來自俄羅斯，莫斯科當局則予以否認。

烏克蘭國防部表示，駭客成功找到入口網站程式碼的弱點。目前正進行相關問題修復，網路流量正被導向在美國的伺服器。美國稍早已表態，願協助烏克蘭度過這波網路攻擊。

法新社報導，克里姆林宮今天否認和烏克蘭遭網攻有關。烏克蘭國防部和軍方，以及兩家國營銀行網站昨天遭到網攻。

基輔當局表示，這波網路攻擊來自俄羅斯，憂心莫斯科仍計畫入侵烏克蘭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們一無所悉。一如預期，烏克蘭繼續把一切怪罪到俄羅斯頭上。」

培斯科夫表示：「俄羅斯和DDoS（分散式阻斷服務）攻擊無關。」

烏克蘭最大兩家金融機構烏克蘭國家儲蓄銀行（Oschadbank）和普里瓦銀行（Privat）也遭受波及，兩家銀行今天稍後均已恢復服務。但軍方網站初次通報遭網攻數小時後，仍無法進入。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110216