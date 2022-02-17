北約考慮在中歐與東南歐部署新作戰部隊

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）指控俄羅斯非但沒撤軍、反而派遣更多部隊到烏克蘭附近之際，今天要求北約軍事將領，擬定在中歐與東南歐部署新作戰部隊的計畫。

另一方面，一名西方高級情報官員表示，俄國軍事演習正處於高峰，2月間入侵烏克蘭的潛在危險仍高。

外交官表示，這些新成立的作戰部隊稱為「戰鬥支隊」，可能部署在羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利及斯洛伐克。這是俄國2014年從烏克蘭手中兼併克里米亞、北約將軍力遷往波羅的海與波蘭後，北約軍事部署的最大改變。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，多位國防部長「決定研究選項，進一步強化北約的嚇阻能力與防衛，包括考慮在中歐、東歐與東南歐成立新的北約戰鬥支隊」。

對於動用外交手段與俄國交涉，史托騰柏格表達審慎樂觀，但也質疑俄國今天和昨天對於局部撤軍的宣布，指衛星影像顯示俄軍不撤反增。

他說：「我們看到他們增加兵力，更多部隊還在路上，因此目前情勢並未緩和。」

他暗指烏克蘭危機說，「新常態是俄羅斯表現出有意挑戰我們在安全上的一些基本原則，也就是各國有選擇自己道路的權利」。

另一方面，英國也將加倍在愛沙尼亞的駐軍人數，作為北約部署的一部分，並派遣戰車與裝甲戰鬥車等裝備前往愛沙尼亞。

愛沙尼亞2004年加入北約。

目前英軍約有近900名官兵參與在愛沙尼亞的北約部隊，英國國防部拒絕說明確切會部署多少部隊到愛沙尼亞。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110217