沖繩水庫內發現大量未爆彈 官方暫停取水

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本沖繩縣一處供應約45萬人飲水的水庫內，近期被發現大量未爆彈，日本陸上自衛隊已進行回收。沖繩縣政府在未確認用水安全前，暫停從這個水庫取水。

日本「琉球新報」報導，橫跨沖繩縣宇流麻市及沖繩市的倉敷水庫，日前在用地內發現大量未爆彈，其中部分研判是在二戰沖繩戰役使用的美製彈藥。陸上自衛隊表示，目前已回收725發未爆彈。

沖繩縣企業局對此表示，在確認水質未受污染的安全性前，已暫停從倉敷水庫內取水。

沖繩縣知事玉城鄧尼18日在記者會說，首要之務是提供縣民安心及安全的水源，也希望沖繩防衛局調查未爆彈會留在水庫內。

沖繩防衛局受訪時說，已派員前往現地確認，會跟縣府合作做出適當因應。

陸上自衛隊第15旅團已在本月7日回收725發未爆彈，細項包括48枚美製81公釐迫砲彈、7發美製槍榴彈、無法確認製造國的668發輕兵器彈藥及2枚彈殼。

另外，相關人員還發現2個桶狀物體及砲彈零件，由於砲彈零件無爆炸危險，陸上自衛隊視為一般鐵質垃圾並未回收。

沖繩縣政府表示，每年都會針對水庫水質進行1到2次調查，最近一次是在2021年10月對倉敷水庫，當時並未發現水質有任何問題。

「沖繩時報」報導，18日從沖繩縣河川課方面得知，過去也曾在2009年於倉敷水庫發現包括未爆彈在內的2387發小型子彈及砲彈碎片等。

這次發現的未爆彈，是水庫管理所員工本月7日定期調查時，在水位下降區所發現。河川課人員說，若非今年水庫水位較往年來得低，未爆彈有可能至今都不被發現。

河川課表示，相關人員在本月13日前於水庫全域進行目視調查，14日向沖繩防衛局及沖繩縣政府企業局通報；企業局14日下午2時30分左右停止取水。

企業局表示，倉敷水庫內的水經過北谷淨水場處理後，一直以來供應包括那霸市等7市町村共45萬人飲用。2020年度單日取水量約2萬2000噸，占沖繩縣全體水源約5%；目前因為暫停取水，轉由從福地水庫等供應。

倉敷水庫前身為瑞慶山水庫，是美方1961年2月在嘉手納彈藥庫地區所興建。美軍從1945年沖繩戰役接收嘉手納彈藥庫地區並開始使用，後為供水給附近基地，從1959年12月到1961年2月間興建瑞慶山水庫。

在沖繩於1972年交還日本政府後，美方也在1983年3月將彈藥庫地區約45萬2000平方公尺作為水庫用地還給沖繩。

現在的倉敷水庫幾乎跟瑞慶山水庫座落同基地，並從1989年3月動工興建，1996年3月完工，同年4月起成為沖繩縣政府管理的倉敷水庫。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110219