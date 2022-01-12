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探雷英雄鼠馬加瓦辭世 在柬埔寨嗅出逾百枚未爆彈

2022/1/12 19:05（1/12 19:31 更新）
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非洲巨鼠馬加瓦（Magawa）在柬埔寨執行嗅出地雷任務，服役5年找到超過上百枚地雷和未爆彈。8歲的牠上週末辭世，結束短暫又偉大的一生。（圖取自APOPO網頁apopo.org）
非洲巨鼠馬加瓦（Magawa）在柬埔寨執行嗅出地雷任務，服役5年找到超過上百枚地雷和未爆彈。8歲的牠上週末辭世，結束短暫又偉大的一生。（圖取自APOPO網頁apopo.org）
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（中央社金邊12日綜合外電報導）在柬埔寨執行嗅出地雷任務的非洲巨鼠馬加瓦（Magawa），服役5年找到超過上百枚地雷和未爆彈、挽救人命無數，8歲的牠上週末走完短暫、卻對人類有巨大貢獻的一生。

路透社報導，馬加瓦是國際慈善組織APOPO訓練出的最成功「英雄鼠」。APOPO利用非洲巨鼠的靈敏嗅覺加以培訓，協助找出地雷和檢測結核病。

APOPO發表聲明說：「馬加瓦健康狀況良好，上週大部分時間都如同往常般熱情玩耍，但到了週末，牠開始放慢腳步，打盹的時間更多，在生命最後幾天開始對食物沒什麼興趣。」

影片來源：PDSA

由於數十年內戰，柬埔寨是世界上地雷危害最嚴重的國家之一，仍有超過1000平方公里土地受到汙染。柬埔寨也是人均截肢數最多的國家之一，超過4萬人因爆炸而失去四肢。

10日就有3名柬埔寨除雷人員在與泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）遭炸死，凸顯地雷的危險。

APOPO表示，馬加瓦的貢獻讓柬埔寨社區得以更安全地生活、工作和娛樂。「牠每一次的發現，都減低了柬埔寨民眾受傷或死亡的風險。」

2021年6月退休的馬加瓦，已嗅遍14萬1000多平方公尺（相當於20個足球場大）的土地，總共嗅出71枚地雷和38枚未爆彈。

英國獸醫慈善機構PDSA於前年頒發金牌獎給馬加瓦，嘉勉其「拯救生命的勇氣及忠於職責」。牠也是開辦獎項77年以來，首隻獲頒動物勇氣獎的老鼠，打破過去只頒給狗狗的紀錄。

馬加瓦2014年出生於坦尚尼亞，2018年來到柬埔寨西北部城市暹粒（Siem Reap），在這座以吳哥窟聞名的古城展開他的掃雷生涯。

APOPO發表聲明說：「英雄已安息。」（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110112

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