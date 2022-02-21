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東協試圖化解緬甸政變僵局 求見異議人士遭拒

2022/2/21 15:23
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（中央社仰光21日綜合外電報導）東南亞國家協會力圖突破緬甸軍事政變以來的政治僵局，新任特使巴速坤要求與緬甸一群前國會議員見面；緬甸軍政府回絕要求，軍政府將這群前議員貼上恐怖團體標籤。

緬甸目前情勢混亂，根據當地監督團體指出，自2021年2月政變以來，國家經濟癱瘓，有超過1500名平民在軍事鎮壓中被殺害。

緬甸政變引發民眾大規模示威抗議，軍方則對異議人士殘酷鎮壓，包括被捕的1萬2000人。由10個成員國組成的東協（ASEAN），站在外交最前線，致力結束緬甸政治危機。

柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）為東協新任緬甸特使，17日他在東協外交部長會議中說，他計劃3月間訪問緬甸，並會見軍方高層。

在馬來西亞支持下，巴速坤也尋求會見「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）成員；全國團結政府由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬政黨一群國會議員主導，志在推翻軍政府。

法新社報導，緬甸外交部昨天晚間發布聲明，指外交部將推動「與東協建設性合作，包括與東協特使的合作」。

不過，緬甸外交部說，不能同意東協特使與「非法組織和恐怖團體」接觸，因為他們「從事暴力並採行徹底毀滅性途徑」。

去年5月，緬甸軍方宣布「全國團結政府」為「恐怖分子」，並關押了翁山蘇姬政黨的多位高層成員。

目前大多數的全國團結政府成員不是流亡，就是藏匿他處，巴速坤並未詳說將在何時、何地與他們見面。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110221

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