日本北海道積雪逾一公尺創紀錄 新千歲機場暫停起降

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本受強力寒流影響，北海道與北陸部分地區持續下大雪，北海道多地積雪量創新高紀錄，新千歲機場積雪深達114公分，因除雪不及，已關閉跑道暫停起降。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，因強烈寒流與冬季型態氣壓影響，發達的雪雲流入新潟縣與北陸地區、北海道石狩灣與膽振地區等。

截至今天上午11時的12小時內降雪量，北海道豐浦町大岸43公分、新千歲機場38公分；積雪深度方面，豐浦町大岸達145公分，新千歲機場達114公分，這些數據都是從開始統計以來的最高紀錄。

另外，新潟縣長岡市積雪107公分、石川縣白山市河內105公分、福井縣大野市104公分等。

當地交通受大雪影響，截至上午11時，JR北海道公司從札幌車站出發的電車全數停開。

新千歲機場因積雪過深，來不及除雪，2條跑道皆關閉，暫停班機起降，已有上百班次停飛，目前尚無法預料機場何時可以恢復運作。

石川縣也有多班列車因大雪誤點，並有多件汽車打滑意外，已知有3人受到輕傷。

氣象廳預料北海道大雪將持續到今天晚間，新潟縣、北陸地區會持續到明天，呼籲民眾注意安全。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110222