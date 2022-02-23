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「幸福」小鎮戰亂找上門 烏克蘭前線居民躲地窖

2022/2/23 11:39
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（中央社烏克蘭夏斯季亞22日綜合外電報導）90歲老婦希瑪諾夫娜（Raisa Simanovna）現在還是在她位於烏克蘭東部前線的公寓過夜，但白天時，她會走下地窖，躲避愈來愈猛烈的砲擊和迫擊砲火力。

她的家在俄羅斯撐腰的分離主義共和國盧甘斯克（Lugansk）境內，一個意寓「幸福」的小鎮夏斯季亞（Schastya）。2014年戰事爆發後，這裡代表著承諾。

當俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）承認分離主義共和國盧甘斯克與頓內茨克（Donetsk）並下令俄軍進駐，夏斯季亞再次成了動盪的前線。

希瑪諾夫娜住的蘇聯時代公寓，就座落在緊鄰前線的運河旁。

今天，她拿著手電筒走下地窖時說：「我們每分每秒，都知道快打起來了。」

砲彈炸掉夏斯季亞的電力供應，她住的公寓水、電、暖氣都斷了。這區原本10戶只剩3戶，而希瑪諾夫娜就和那些寥寥可數留下來的鄰居一樣，沒其他地方可去。

昨天到今天的夜裡，這附近發生了火災，59歲的施馬特科娃（Valentina Shmatkova）說，當時她住的兩房公寓窗戶都在震動，她因此驚醒。

她一邊打掃屋子，一邊提起2014至2016年分離戰爭最激烈的時期：「那時我們在地下室度過戰爭，但我們沒想到會這樣，沒想到烏克蘭和俄羅斯不會達成協議。」

「我沒想到會打仗，我以為我們總統和俄羅斯總統都是聰明又通情達理的人。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110223

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