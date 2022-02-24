西方制裁之際 中國允許俄羅斯全境小麥進口

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（中央社台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家紛紛提出制裁之際，中國海關總署今天公告允許俄羅斯全境小麥進口，可望大幅提升俄羅斯小麥出口量。數據顯示，中國目前是俄羅斯農產品第3大進口國。

中國海關總署官網24日發布「關於允許俄羅斯全境小麥進口的公告」，並稱這是根據中國相關法律法規和「中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦農業部關於『俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書』補充條款」的規定，允許俄羅斯全境小麥進口。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月4日赴中國出席北京冬奧會開幕式，並與中國國家主席習近平舉行會晤。訪問期間，中俄雙方有關部門和企業簽署了15份合作文件，其中包括上述的俄羅斯小麥進口補充條款。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國在2020年還是俄羅斯農產品最大進口國，但受到COVID-19疫情影響，中國對俄羅斯魚類和水產品提出嚴格限制，導致俄羅斯對中國農產品出口金額萎縮；但穀物出口卻逆勢成長，2021年比2020年同期成長4倍。

俄羅斯農業部農產品出口中心的文件指出，今年截至1月30日，對中國農產品出口額為1.8億美元，與2021年同期相比約下降60%；中國位居俄羅斯農產品供應量第3，佔總量的11.3%。

據陸媒此前報導，俄羅斯是世界最大的小麥出口國，此前爭取全境出口小麥至中國已有多年，但主要卡在病蟲害問題，因此中國進口數量不多，但未來增長顯然有很大的空間。

2021年，中國小麥進口量累計達977萬噸，年增16.6%，主要進口國是美國、加拿大、澳洲。

中國海關總署今天的公告提到，允許俄羅斯全境進口的小麥，是指在俄羅斯聯邦境內且未發生小麥矮腥黑穗病的地區種植的，僅限於加工用途的春小麥。（編輯：楊昇儒/）1110224