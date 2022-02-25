俄烏開戰共機擾台 日本執政黨：中國果然來了

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（中央社東京25日綜合外電報導）俄羅斯昨天對烏克蘭發動軍事行動，同日9架中國軍機侵擾台灣西南防空識別區。日本執政黨自民黨外交部會會長佐藤正久今天說，果然中國來了，台灣似乎也正考量自身狀況。

空軍24日晚間發布共機動態，9架共機（8架殲16戰機、1架運8技偵機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

日本產經新聞報導，佐藤正久今天在自民黨外交部會的會議上指出，配合俄羅斯入侵烏克蘭，中國解放軍也採取行動；日本應有強烈的當事人意識，今後包括經濟制裁在內，採取因應措施相當重要。

佐藤說：「果然（中國）來了，台灣似乎也把這次的問題當作自己的事情一般思考」。

另外，日本內閣中設有俄羅斯經濟領域合作擔當大臣，推動在南千島群島（日本稱「北方四島」）進行日俄經濟合作，由經濟產業大臣萩生田光一兼任。

今天會中，自民黨外交調查會長衛藤征士郎指出，內閣設有此職位會有問題。

日本經濟新聞報導，佐藤表示，日本宣布對俄羅斯採取強力制裁，另一方面又繼續經濟合作的話，7大工業國集團（G7）將不會相信日本。

會中出席者皆認為日本政府應對此採取因應措施，以防傳達出錯誤訊息。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110225