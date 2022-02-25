更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／俄羅斯戰車開進基輔 24小時轟炸烏克蘭33民間地點
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭10/300

烏克蘭總統控俄軍攻擊平民 籲俄人示威反戰

2022/2/25 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指控，俄羅斯侵略部隊已將平民地區當做攻擊目標。他並讚揚國民「英勇」，保證當局會盡一切努力予以保護。他同時呼籲俄羅斯人，起而抗議戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發言同時，俄軍已抵達烏克蘭首都基輔，當地傳出了爆炸聲。按照烏克蘭政府說法，這都是「駭人的火箭攻擊」。

澤倫斯基發表影音談話說：「他們稱，不會攻撃平民目標，但這又是他們的謊言。實際上，他們的作戰行動不分地區。」

澤倫斯基表示，「烏克蘭防空裝備正在守護我們的天空，烏克蘭人民展現出了勇氣」；並說，「我們所有部隊正盡一切努力」保護人民。

澤倫斯基號召民眾展現「團結」，同時協助長者尋找避難地點並「獲取真實的資訊」。

澤倫斯基說，俄羅斯終究必須與烏克蘭談判，以終止戰事。「俄羅斯遲早必須和我們談判，如何結束戰事和侵略行動。對話越快開始，俄羅斯自身損失就會越少。」

澤倫斯基接著改以俄語發言，對昨天走上街頭抗議俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭的俄國民眾表達感謝。這些民眾最終遭到大規模逮捕。

澤倫斯基表示：「那些站出來抗議的俄羅斯聯邦公民，我們看到了。這表示你們聽到了我們的聲音，表示你們相信我們。為我們對抗吧，對抗戰爭。」

俄羅斯警方昨晚在全俄數十座城市逮捕了總數1700多名反戰示威者。普亭昨天凌晨下令對烏克蘭發動空中和地面攻擊時，莫斯科民眾還在沉睡。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110225

延伸閱讀
否認砲擊烏東 烏克蘭總統：不會回應挑釁烏克蘭總統不顧拜登質疑 緊要關頭執意赴德與會傳俄持續增兵邊界 美俄外長將電話磋商烏克蘭危機
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀