烏克蘭總統控俄軍攻擊平民 籲俄人示威反戰

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指控，俄羅斯侵略部隊已將平民地區當做攻擊目標。他並讚揚國民「英勇」，保證當局會盡一切努力予以保護。他同時呼籲俄羅斯人，起而抗議戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發言同時，俄軍已抵達烏克蘭首都基輔，當地傳出了爆炸聲。按照烏克蘭政府說法，這都是「駭人的火箭攻擊」。

澤倫斯基發表影音談話說：「他們稱，不會攻撃平民目標，但這又是他們的謊言。實際上，他們的作戰行動不分地區。」

澤倫斯基表示，「烏克蘭防空裝備正在守護我們的天空，烏克蘭人民展現出了勇氣」；並說，「我們所有部隊正盡一切努力」保護人民。

澤倫斯基號召民眾展現「團結」，同時協助長者尋找避難地點並「獲取真實的資訊」。

澤倫斯基說，俄羅斯終究必須與烏克蘭談判，以終止戰事。「俄羅斯遲早必須和我們談判，如何結束戰事和侵略行動。對話越快開始，俄羅斯自身損失就會越少。」

澤倫斯基接著改以俄語發言，對昨天走上街頭抗議俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭的俄國民眾表達感謝。這些民眾最終遭到大規模逮捕。

澤倫斯基表示：「那些站出來抗議的俄羅斯聯邦公民，我們看到了。這表示你們聽到了我們的聲音，表示你們相信我們。為我們對抗吧，對抗戰爭。」

俄羅斯警方昨晚在全俄數十座城市逮捕了總數1700多名反戰示威者。普亭昨天凌晨下令對烏克蘭發動空中和地面攻擊時，莫斯科民眾還在沉睡。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110225