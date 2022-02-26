王毅再表態：尊重主權反北約東擴 反安理會干涉

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（中央社台北26日電）中國外長王毅昨天針對烏克蘭情勢再度強調，中國主張尊重保障各國主權及領土完整，烏克蘭也不例外；他並附和俄羅斯反對北約東擴的立場，也表明不贊成安理會制裁和出兵干涉。

中國外交部網站26日凌晨發布中國國務委員兼外交部長王毅25日和英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和法國總統顧問波恩（Emmanuel Bonne）通話討論烏克蘭情勢的5點基本立場。

首先，王毅強調中國堅定主張尊重和保障各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，「在烏克蘭問題上同樣適用」。

第二，他重申「各國的合理安全關切都應予以尊重」，指在北大西洋公約組織（NATO）連續5輪東擴下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

王毅接著表示，烏克蘭目前的局勢「是我們不願看到的」，呼籲各方保持必要克制，避免事態惡化走向失控。

第四點，他強調，中國支持鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，「歡迎俄羅斯和烏克蘭盡快舉行直接對話談判」；又指烏克蘭應成東西方溝通的橋樑，而非淪為大國對抗的前沿。

最後，王毅指聯合國安全理事會採取的行動應給緊張局勢降溫而非「火上澆油」。他強調：「中方歷來不贊成安理會決議動輒引用授權動武和制裁的第7章」。

稍晚時，中國在安理會對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的草案投票中，作出棄權決定，同為常任理事國的俄羅斯則投下唯一的反對票，否決草案。

俄羅斯24日入侵烏克蘭，分析認為，戰事爆發令北京意外，也讓剛和俄羅斯簽訂聯合聲明升級雙邊關係的中國感到尷尬，連日來試圖在國際社會壓力和中俄關係間取得平衡。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110226